Mais chuva? Domingo pode ter clima instável em Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul continua com um clima instável e a possibilidade de receber chuvas ao longo deste domingo (27).

Há probabilidade para ocorrência de chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, com destaque para metade sul do estado.

Essa situação meteorológica ocorre devido à combinação de diversos fatores, como o intenso transporte de umidade, à atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o norte da Argentina e no Paraguai, um cavado em médios níveis da atmosfera e a formação de um ciclone extratropical associado a uma frente fria na altura do litoral da região Sul do Brasil.

Em relação às temperaturas para o final de semana, estão previstas mínimas entre 18-21°C e máximas entre 26-28°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 23-25°C e as máximas entre 27-33°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 21-23°C e máximas entre 28-31°C. Em Campo Grande, capital do estado, são previstas mínimas entre 22-23°C e máximas entre 25-28°C.

