Mais um dia quente: capital terá máxima de 38ºC nesta quarta

A temperatura continua alta nesta quarta-feira (2), em Campo Grande. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a máxima pode chegar aos 38ºC e a mínima deve ser de 15ºC.

Ainda de acordo com o Inmet, em algumas regiões do Mato Grosso do Sul o céu deve continuar claro e parcialmente nublado. No interior, as temperaturas vão continuar elevadas até o fim de semana com a máxima chegando à 35º C e a mínima 23ºC.

Não há previsões de chuvas e a Organização Mundial da Saúde faz um alerta, os índices mínimos de umidade ficará entre 15% a 70% ao longo do dia.

Deixe seu Comentário

Leia Também