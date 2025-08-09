Menu
Manhã de sábado foi geada e sensação térmica negativa em municípios de MS

Laguna Carapã registrou uma das menores temperaturas do dia, com 1,8°C

09 agosto 2025 - 08h34Sarah Chaves
Foto: Getty ImagesFoto: Getty Images  

A manhã deste sábado (9) foi marcada por frio intenso em Mato Grosso do Sul, com registro de temperaturas mínimas e sensação térmica negativa em várias cidades. Os dados foram levantados por volta das 5h30 e indicam a presença de geadas em pelo menos 17 municípios da região sul do estado.

Em Campo Grande, a temperatura mínima foi de 6,3°C, com sensação térmica de 2,7°C. No interior, os termômetros chegaram a níveis ainda mais baixos. Em Amambai, por exemplo, a mínima foi de 2,4°C, mas a sensação térmica caiu para -2,3°C. Já em Aral Moreira, a mínima foi de 3,4°C, com sensação de -2,3°C, também com registro de geada.

Outras cidades que registraram geadas foram Ponta Porã 3,7°C, sensação de 2,1°C, Dourados 3,7°C, sensação de 0,5°C, Caarapó 2,8°C, e Laguna Carapã, que teve uma das menores temperaturas do dia, com 1,8°C e sensação térmica de -0,5°C.

Mesmo em cidades que não tiveram geada, o frio foi intenso. Em Sete Quedas, a mínima foi de 5,7°C, com sensação de 1,2°C. Três Lagoas registrou 10,4°C e sensação de 7,5°C, enquanto em Chapadão do Sul, os termômetros marcaram 8,8°C, com sensação de 2,2°C. Em Corumbá, a temperatura foi de 15,7°C, com sensação de 14,4°C.

Além do frio, a previsão é de queda acentuada na umidade relativa do ar neste fim de semana, especialmente no domingo (10). Não há expectativa de chuva para o estado, mantendo o tempo seco e firme em todas as regiões.

 

