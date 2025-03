Massa de ar frio traz queda de temperaturas em MS na próxima semana

Após dias marcados por um ‘calorão’, Mato Grosso do Sul deve ver uma queda nas temperaturas ainda na próxima semana com a chegada de uma massa de ar frio, podendo trazer as temperaturas até os 17ºC em algumas regiões do Estado.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), os sul-mato-grossenses devem ver uma queda nas temperaturas a partir da próxima segunda-feira (31), com o avanço de uma frente fria que deve trazer acumulados significativos de chuva, podendo ultrapassar os 40 mm em 24h.

As regiões sul, sudoeste, central e oeste do estado serão as mais afetadas pela chuva e mudança de temperatura, com os termômetros podendo variar entre 17ºC e 19ºC.

Apesar dos modelos de previsão não indicarem frio extremo, o órgão não descarta a possibilidade de temperaturas abaixo dos 17°C.

