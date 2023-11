Mato Grosso do SOL: Inmet alerta para nova onda de calor no Estado

Mesmo após uma tempestade na quinta-feira (10), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alertou para nova onda de calor nesta sexta-feira (10), que deverá permear no Estado até a próxima quarta-feira (15).

Segundo o órgão, as temperaturas devem ficar 5ºC acima da média para o período, o que já classifica risco para a saúde humana. Segundo a previsão do tempo do Inmet, as temperaturas máximas na Capital podem bater um novo recorde durante o período. Hoje, a máxima registrada foi de 37°C, com uma umidade mínima de 30%.

A situação, no entanto, pode piorar. No sábado (11), a previsão é de máxima de 40°C, com uma umidade mínima de 20%. Já para domingo (12), pode preparar a erva do tereré, que a temperatura máxima prevista é de 41°C, com uma umidade mínima de 25%.

Na segunda-feira (13) os termômetros marcam com máximas de 39°C e uma umidade mínima de 30%. A orientação é que todos bebam bastante água, e redobre atenção com crianças e idosos.

Deixe seu Comentário

Leia Também