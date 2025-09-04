Menu
Mato Grosso do Sul chegou a 39,3 °C nas últimas 24 horas

Pelo menos 19 municípios tiveram máximas acima dos 37°C

04 setembro 2025 - 09h50
Fotoi: Getty ImagesFotoi: Getty Images  

A maior temperatura registrada em Mato Grosso do Sul na última quarta-feira (3), foi de 39,3 °C, no município de Pedro Gomes. Essa marca se destacou entre os demais municípios monitorados pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec).

Além disso, Pedro Gomes também apresentou a maior amplitude térmica, com variação de 22,7°C entre a mínima (16,6°C) e a máxima (39,3°C). Pelo menos 19 municípios tiveram máximas acima dos 37°C.

Na outra ponta da tabela, o município de Maracaju registrou a menor temperatura mínima do estado, com 15,4°C. 

Outros municípios que tiveram calor intenso foram Corumbá que marcou 38,7°C, Água Clara (37,8°C, Aquidauana (38,6°C) e Porto Murtinho (38,0°C).

A combinação de temperaturas elevadas durante o dia e baixos índices de umidade do ar, como os observados em Coxim e Sonora (ambos com 14%), acende um alerta para os riscos à saúde  e ao meio ambiente, como desidratação, agravamento de doenças respiratórias e aumento do potencial para queimadas.

