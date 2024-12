Mato Grosso do Sul deve ter mais um dia de chuva nesta quinta-feira

A quinta-feira (5) promete ser mais um dia de chuva em algumas regiões de Mato Grosso do Sul, conforme previsto pela meteorologia. A instabilidade no tempo provocada pelo avanço de uma frente fria é um dos fatores para isso.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão indica tempo com sol e variação de nebulosidade, com possibilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada. Pontualmente, podem ocorrer chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventualmente, queda de granizo.

Em relação às temperaturas, são previstas mínimas entre 18-22°C e máximas entre 25-31°C para as regiões sul e sudeste do estado. Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas entre 21-26°C e máximas entre 24-34°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte são esperadas mínimas entre 22-25°C e máximas entre 27-32°C.

Em Campo Grande, mínimas entre 21-24°C e máximas entre 26-30°C.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também