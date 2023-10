Mato Grosso do Sul está em alerta para tempestade e ventania neste domingo

Mato Grosso do Sul está na rota de possível tempestade, vendaval e até queda de granizo ainda para este domingo (8).

A meteorologia reforçou esse alerta, principalmente para ventania que podem chegar a 100 km/h.

Tanto o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) e o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) expuseram suas recomendações em relação a mudança climática.

As temperaturas mínimas devem sofrer alterações em razão da chuva, principalmente as regiões Sul e Leste do estado, com valores entre 17-21°C.

A meteorologia pontua que essa mudança não deve seguir por toda a semana, sendo um fato pontual, já que a semana deve ter altas temperaturas ao longo dos próximos dias.

