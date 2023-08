Mato Grosso do Sul flerta com os 40°C nesta quarta-feira

Com altas temperaturas previstas para essa quarta-feira (23), Mato Grosso do Sul viverá mais um dia de calor intenso, podendo os termômetros registrarem máximas de 38°C, mas com a sensação térmica superar a casa dos 40°C.

A maior temperatura do ano até o momento foi em Pedro Gomes com 38,7°C registrado no dia 10 de agosto. Então há possibilidade do recorde ser quebrado nesta quarta.

Além disso, são previstos baixos valores de umidade relativa do ar, que podem variar entre 10% e 30%, com destaque nas regiões Pantaneira, Sudoeste e Norte do Estado.

Campo Grande terá mínima de 23°C e máxima de 35°C. Em Dourados, 19°C pela manhã e 37ºC pela tarde. No leste do Estado, em Anaurilândia, os termômetros marcam 21°C inicialmente e sobem até os 37ºC.

No Cone-sul, Iguatemi registra mínima de 20°C e máxima de 36°C. Em Ponta Porã, valores ficam entre 23°C e 34°C.

Em Corumbá, na região pantaneira, a mínima será de 23°C e máxima de 36°C; Aquidauana terá variação entre 23°C e 38°C. No sudoeste, Porto Murtinho amanhece com 25°C e atinge os 40°C.

No norte, Coxim terá 22°C cedo e alcançará os 38°C ao longo do dia. No Bolsão, Três Lagoas registra 19°C pela manhã e 37°C de tarde.

