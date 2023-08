Mato Grosso do Sul pode registrar 40°C nos próximos dias

De acordo com a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a atuação de uma intensa massa de ar quente e seco pode fazer Mato Grosso do Sul enfrentar altas temperaturas nos próximos dias.

Conforme a meteorologia, os valores podem ser próximos aos 40°C, com destaque para as regiões norte, sudoeste e pantaneira. Podem ocorrer valores próximos ou até bater o recorde de temperatura máxima do ano, que foi 38,7°C em Pedro Gomes no dia 10 de agosto de 2023.



Porém, entre sábado (26) e domingo (27), devido a aproximação de uma nova frente fria, teremos queda acentuada das temperaturas e possibilidade de chuvas em Mato Grosso do Sul. As chuvas previstas devem ocorrer principalmente para a região centro-leste do estado. Porém, o grande destaque, após a passagem desta frente fria, será a queda nas temperaturas, que podem atingir temperaturas mínimas entre 8-10°C, principalmente no sul do estado.

Em Campo Grande, a mínima prevista entre domingo (27) e segunda (28) oscila por volta dos 13-15°C e máximas de até 23/24°C.

