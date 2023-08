Mato Grosso do Sul registra novo recorde com altas temperaturas

Como já estava previsto, a quinta-feira (10), foi de calor extremo e tempo seco em todo o Mato Grosso do Sul. De acordo com o Cemtec – (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), Campo Grande chegou a registrar 36º, enquanto Pedro gomes, distante 306 quilômetros da Capital, marcou máxima de 38,7º, ultrapassando o recorde das temperaturas até o momento.

Além disso, municípios como Coxim e Água Clara também chegaram aos 38º. Em Porto Murtinho a máxima chegou a 37º, e nos outros municípios, as temperaturas máximas ficaram entre 35º e 36º.

Conforme o centro de monitoramento, a umidade relativa do ar ficou em 18%, o que acende o alerta para alguns cuidados com a saúde, como beber bastante água e utilizar protetor solar.

Cabe ressaltar que, não há previsão de chuva para os próximos dias para a diminuição do calor. O tempo seco permanece e a estiagem segue se prolongando no Estado.



