Mato Grosso do Sul registra temperaturas extremas e baixa umidade

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) divulgou as temperaturas das últimas 24h, registradas na quarta-feira (15), em Mato Grosso do Sul com máximas extremamente altas e baixos índices de umidade relativa do ar.

O município de Aquidauana foi o mais quente, com uma temperatura máxima de 40,3°C, seguido por Corumbá com 39,5°C. Quanto à umidade, Aquidauana também se destacou com uma umidade mínima de 23%, indicando condições críticas de seca. Outros municípios, como Três Lagoas, Costa Rica e Coxim, apresentaram umidade relativa de 25% a 26%.

Esses dados são fornecidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com o acompanhamento e monitoramento realizado pelo Cemtec, com alerta para o aumenta o risco de incêndios.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também