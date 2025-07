Mato Grosso do Sul registrou 3,1°C nesta madrugada

Conforme dados das temperaturas registradas na madrugada desta quinta-feira (3), em Mato Grosso do Sul pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (CEMTEC), a cidade mais fria foi Corumbá, na região da fazenda Campo Zélia.



As cidades de Amambai, Sete Quedas e Iguatemi registraram 5,1°C a 5,5°C. Na região da fazenda Xaraés em Corumbá, a temperatura chegou a 9,3°C. Outros 23 municípios tiveram mínimas abaixo dos 10°C durante a madrugada. Campo Grande chegou a 13,1°C.





As temperaturas começam a subir nesta quinta-feira (3), em comparação com a noite de ontem (3), quando o Estado registrou mínima de 1,8°C sendo 8,3°C em Campo Grande.



A meteorologia aponta aumento gradativo com amplitudes térmicas de até 14°C, com mínimas de 14° e máximas de 28°C até o fim de semana na Capital.



