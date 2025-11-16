Menu
Menu Busca domingo, 16 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
UEMS Nov25
Clima

Mato Grosso do Sul tem domingo de calor e instabilidade antes da chegada de frente fria

Em Campo Grande, a previsão indica temperatura entre 21°C e 23°C pela manhã e calor de até 31°C à tarde, com chance de chuva isolada

16 novembro 2025 - 08h42Brenda Assis

O domingo (16) amanheceu com tempo instável em Mato Grosso do Sul, marcado por sol entre nuvens e possibilidade de chuva em grande parte do Estado. Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), municípios como Corumbá, Coxim, Aquidauana, Dourados e Três Lagoas podem registrar pancadas ao longo do dia.

Apesar da nebulosidade, as temperaturas continuam elevadas. No Pantanal e no Sudoeste, as mínimas variam de 21°C a 23°C e as máximas chegam a 37°C, especialmente em Corumbá e Aquidauana. No Bolsão, Leste e Norte, os termômetros ficam entre 20°C e 23°C nas primeiras horas e alcançam de 29°C a 34°C à tarde. Já no Sul, Cone-Sul e Grande Dourados, as mínimas ficam entre 17°C e 19°C, com máximas que vão de 25°C a 31°C.

Em Campo Grande, a previsão indica temperatura entre 21°C e 23°C pela manhã e calor de até 31°C à tarde, com chance de chuva isolada.

A partir de segunda-feira (17), a chegada de uma frente fria deve mudar o tempo em todo o Estado. O Cemtec prevê chuvas mais generalizadas e localmente fortes, acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. Os acumulados podem ultrapassar 40 mm em 24 horas, principalmente nas regiões sul, sudoeste e sudeste. Os ventos também devem se intensificar, podendo superar 60 km/h em alguns municípios.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Sarah Chaves
Clima
Sábado será marcado por instabilidade em Mato Grosso do Sul
Foto: Luiz Vinícius/JD1
Clima
Média de chuvas sobe e cidades de MS correm risco de enchentes
Tempo amanheceu nublado em Campo Grande
Clima
Expectativa de chuva cresce em meio a instabilidade no tempo nesta sexta em MS
Avenida Capibaribe, em Campo Grande, ficou completamente alagada
Cidade
VÍDEO: Em poucos minutos, Campo Grande volta a ficar debaixo d'água com temporal
Chuva chegou de mansinha em Campo Grande
Clima
Promessa é de bastante chuva ao longo de quinta-feira em MS
A previsão indica chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 a 100 milímetros por dia
Clima
Defesa Civil alerta para risco de tempestades em Campo Grande até sexta-feira
Casas populares
Cidade
Após ser adiada, estão abertas as inscrições para 258 casas populares na Capital
Desconto do IPTU à vista cai pela metade em 2026; carnês trarão também taxa do lixo
Cidade
Desconto do IPTU à vista cai pela metade em 2026; carnês trarão também taxa do lixo
Tempo com poucas nuvens e com sol aparecendo
Clima
Mesmo com forte calor, mudança no tempo não está descartada nesta quarta em MS
Céu azul, sem nuvens, indicam forte calor
Clima
Prepara o tereré! Calorzão predomina e máximas beiram os 40°C nesta terça em MS

Mais Lidas

Local do crime -
Justiça
'Bafo' é julgado por envolvimento em assassinato ocorrido em 2022 no Aero Rancho
Arma, motos e drogas apreendidas -
Polícia
Armado, menor procurado por assassinato no Jd. Nhanhá foge de abordagem do Choque
Falta de cumprimento judicial pode levar dentistas a paralisar atividades na Capital
Saúde
Falta de cumprimento judicial pode levar dentistas a paralisar atividades na Capital
Atenção: Notícias sobre bandidos disfarçados de vendedores de colchões são falsas
Polícia
Atenção: Notícias sobre bandidos disfarçados de vendedores de colchões são falsas