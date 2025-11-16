Mato Grosso do Sul tem domingo de calor e instabilidade antes da chegada de frente fria

O domingo (16) amanheceu com tempo instável em Mato Grosso do Sul, marcado por sol entre nuvens e possibilidade de chuva em grande parte do Estado. Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), municípios como Corumbá, Coxim, Aquidauana, Dourados e Três Lagoas podem registrar pancadas ao longo do dia.

Apesar da nebulosidade, as temperaturas continuam elevadas. No Pantanal e no Sudoeste, as mínimas variam de 21°C a 23°C e as máximas chegam a 37°C, especialmente em Corumbá e Aquidauana. No Bolsão, Leste e Norte, os termômetros ficam entre 20°C e 23°C nas primeiras horas e alcançam de 29°C a 34°C à tarde. Já no Sul, Cone-Sul e Grande Dourados, as mínimas ficam entre 17°C e 19°C, com máximas que vão de 25°C a 31°C.

Em Campo Grande, a previsão indica temperatura entre 21°C e 23°C pela manhã e calor de até 31°C à tarde, com chance de chuva isolada.

A partir de segunda-feira (17), a chegada de uma frente fria deve mudar o tempo em todo o Estado. O Cemtec prevê chuvas mais generalizadas e localmente fortes, acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. Os acumulados podem ultrapassar 40 mm em 24 horas, principalmente nas regiões sul, sudoeste e sudeste. Os ventos também devem se intensificar, podendo superar 60 km/h em alguns municípios.

