Mato Grosso do Sul terá frio acompanhado de chuva na próxima semana

A previsão do tempo para a próxima semana em Mato Grosso do Sul aponta a chegada de uma onda de frio no Estado. A partir de segunda-feira (22), o cenário muda drasticamente.

Conforme o meteorologista Natálio Abrahão, a previsão indica que uma frente fria avançará pelo sul do país, afetando diretamente o sul de Mato Grosso do Sul. A chegada dessa massa de ar fria trará aumento de nuvens, trovoadas e ventos fortes, o que pode resultar em chuvas volumosas.

Em Campo Grande, o tempo se tornará chuvoso, com 90% de chance de precipitação e até 31 mm de chuva na segunda-feira. As temperaturas cairão para 28°C durante o dia e 16°C à noite. Em Ponta Porã, as temperaturas cairão ainda mais, variando entre 22°C e 13°C, com 90% de chance de chuva e até 19 mm de precipitação.

Uma massa de ar polar avançará sobre a região, trazendo temperaturas mais amenas, a partir de terça-feira (23), quando o clima terá temperaturas mínimas de até 10°C em Ponta Porã e 13°C em Campo Grande. Na quarta-feira (24) e quinta-feira (25), o clima permanecerá ameno, com máximas entre 25°C e 29°C e mínimas entre 13°C e 17°C, com ventos fortes, que podem chegar a até 59 km/h.

Outras cidades



Miníma pode ser de até 6°C em Sete Quedas. Outras cidades também sentirão o impacto, com mínimas de 11°C em Corumbá e Aquidauana, e 13°C em Coxim e Três Lagoas. Além disso, há alerta para ventos fortes de até 70 km/h, riscos de granizo, raios e até a formação de poeira.

O frio deve durar de 22 a 26 de setembro e pode ser o último da estação, com o retorno das temperaturas amenas após esse período. "As previsões indicam que uma intensa massa de ar fria vai chegar e derrubar as altas temperaturas, é uma onda de frio fora de época e deve afetar especialmente o sul do estado", alertou o meteorologista.

