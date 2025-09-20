Menu
Menu Busca sábado, 20 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Clima

Mato Grosso do Sul terá frio acompanhado de chuva na próxima semana

Além disso, há alerta para ventos fortes de até 70 km/h, riscos de granizo, raios e até a formação de poeira

20 setembro 2025 - 15h53Sarah Chaves
Foto: reproduçãoFoto: reprodução  

A previsão do tempo para a próxima semana em Mato Grosso do Sul aponta a chegada de uma onda de frio no Estado. A partir de segunda-feira (22), o cenário muda drasticamente.

Conforme o meteorologista Natálio Abrahão, a previsão indica que uma frente fria avançará pelo sul do país, afetando diretamente o sul de Mato Grosso do Sul. A chegada dessa massa de ar fria trará aumento de nuvens, trovoadas e ventos fortes, o que pode resultar em chuvas volumosas.

Em Campo Grande, o tempo se tornará chuvoso, com 90% de chance de precipitação e até 31 mm de chuva na segunda-feira. As temperaturas cairão para 28°C durante o dia e 16°C à noite. Em Ponta Porã, as temperaturas cairão ainda mais, variando entre 22°C e 13°C, com 90% de chance de chuva e até 19 mm de precipitação.

Uma massa de ar polar avançará sobre a região, trazendo temperaturas mais amenas, a partir de terça-feira (23), quando o clima terá temperaturas mínimas de até 10°C em Ponta Porã e 13°C em Campo Grande. Na quarta-feira (24) e quinta-feira (25), o clima permanecerá ameno, com máximas entre 25°C e 29°C e mínimas entre 13°C e 17°C, com ventos fortes, que podem chegar a até 59 km/h.

Outras cidades

Miníma pode ser de até 6°C em Sete Quedas. Outras cidades também sentirão o impacto, com mínimas de 11°C em Corumbá e Aquidauana, e 13°C em Coxim e Três Lagoas. Além disso, há alerta para ventos fortes de até 70 km/h, riscos de granizo, raios e até a formação de poeira.

O frio deve durar de 22 a 26 de setembro e pode ser o último da estação, com o retorno das temperaturas amenas após esse período. "As previsões indicam que uma intensa massa de ar fria vai chegar e derrubar as altas temperaturas, é uma onda de frio fora de época e deve afetar especialmente o sul do estado", alertou o meteorologista.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Um sol para cada? Calorão segue firme em MS neste sábado
Clima
Um sol para cada? Calorão segue firme em MS neste sábado
Risco de tempestades faz Energisa montar plano de contingência e orientar consumidores em MS
Clima
Risco de tempestades faz Energisa montar plano de contingência e orientar consumidores em MS
MS registra temperaturas acima de 39°C em diversos municípios
Clima
MS registra temperaturas acima de 39°C em diversos municípios
Sol deu as caras logo pela manhã em Campo Grande
Clima
Calor intenso provoca máxima acima dos 40°C e umidade em 10% nesta sexta em MS
Tempo seco e firme em Campo Grande
Clima
MS segue com clima seco e com temperaturas altas nesta quinta-feira
Frio chegará com força em MS e derrubará temperaturas
Clima
Será a última? Onda de frio retorna com mínima de até 6°C em MS
Horário de verão
Clima
Diante de especulações, o horário de verão volta esse ano? Entenda
Tempo permanece quente em Campo Grande
Clima
Quarta-feira promete mais um dia de calor e máximas 'nas alturas' em MS
Queimadas apresentaram redução comparada ao mesmo período do ano anterior
Clima
Apesar da redução, risco de queimadas no Pantanal permanece "extremo"
Clima muda no Jardim Seminário
Clima
JD1TV: "Virou o tempo", chuva volta a cair em Campo Grande após semanas de estiagem

Mais Lidas

Mulheres chegaram a perder parte da roupa após o acidente
Trânsito
JD1TV: Quatro pessoas em uma moto ficam feridas em acidente na rua da Divisão
Vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e Samu
Trânsito
Quarteto que estava numa moto só foi socorrido em estado grave na rua da Divisão
Frio chegará com força em MS e derrubará temperaturas
Clima
Será a última? Onda de frio retorna com mínima de até 6°C em MS
Foto: PMCG
Cidade
Teste de Alerta: Celulares de Campo Grande receberão alarme no dia 27 de setembro