Clima

Mato Grosso do Sul terá manhã e noite fria durante essa segunda-feira

Frio segue atuando no estado, deixando temperaturas bem abaixo dos padrões

11 agosto 2025 - 07h10
Céu azul novamente para mais um dia de frio em Campo Grande

O frio segue presente e atuando significativamente em Mato Grosso do Sul. Nesta segunda-feira (11), por exemplo, a manhã e a noite estarão bastante frias e com sensações de mais frio.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão indica tempo estável, com predomínio de sol e variação de nebulosidade, em decorrência de alta pressão atmosférica pós-frontal, que inibe a formação de nuvens de chuva.

As temperaturas mínimas devem apresentar acentuado declínio, variando entre 3-5°C, podendo atingir valores próximos a 0°C em algumas localidades.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 3-6°C e máximas entre 15-23°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 6-13°C e as máximas entre 18-25°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 5-11°C e máximas entre 19-25°C. Em Campo Grande são previstas mínimas entre 5-8°C e máximas entre 18-22°C.

