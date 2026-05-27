Menu
Menu Busca quarta, 27 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Governo Meio Ambiente - Maio26
Clima

Mato Grosso do Sul terá quarta-feira de sol, calor e baixa umidade do ar

Tempo ficará firme na maior parte do estado e possibilidade de chuva isolada no extremo sul

27 maio 2026 - 06h50Vinicius Costa
Tempo amanheceu nublado em Campo GrandeTempo amanheceu nublado em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

O tempo deve seguir firme em Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (27), com predomínio de sol e variação de nebulosidade em grande parte do estado, segundo previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima). A tendência é de elevação gradual das temperaturas ao longo da semana.

As máximas podem atingir entre 27°C e 33°C, principalmente nas regiões pantaneira, norte, bolsão e sudoeste. Já no sul do estado, as temperaturas permanecem mais amenas, com mínimas entre 15°C e 18°C, devido à atuação de uma nova frente fria.

Apesar do tempo mais aberto, o avanço da frente fria aliado à passagem de cavados pode provocar pancadas de chuva isoladas, especialmente no extremo sul de Mato Grosso do Sul. Entre quarta-feira (27) e quinta-feira (28), a previsão indica aumento das aberturas de sol em todo o estado.

Os índices de umidade relativa do ar devem ficar baixos durante as tardes, variando entre 30% e 45%. Os ventos atuam entre os quadrantes leste e sul, com velocidades entre 30 km/h e 50 km/h, além de rajadas pontuais acima de 50 km/h.

Em Campo Grande, os termômetros devem marcar mínimas entre 18°C e 20°C e máximas entre 27°C e 29°C. Nas regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados, as máximas variam entre 24°C e 28°C.

Reportar Erro
Abrasel Brasil Sabor Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Tempo amanheceu ensolarado
Clima
Terça-feira terá tempo firme e aumento de temperatura em Mato Grosso do Sul
As regiões atendidas ainda serão definidas em conjunto pelo município
Cidade
Campo Grande terá plano para reduzir riscos em áreas vulneráveis
Sol entre nuvens em Campo Grande
Clima
Segunda-feira será de calor e chance de chuva em Mato Grosso do Sul
Sol apareceu entre nuvens em Campo Grande
Clima
Tchau frio? Previsão indica aumento das temperaturas neste domingo em MS
Apesar de sol, Campo Grande pode ter chuva
Clima
Sábado começa com sol, mas previsão não descarta chuva em MS
Previsão indica chuva intensa e Defesa Civil emite alerta de temporal para o fim de semana
Clima
Previsão indica chuva intensa e Defesa Civil emite alerta de temporal para o fim de semana
Tempo amanheceu instável
Clima
MS terá tempo instável e risco de tempestades isoladas nesta sexta-feira
Foto: Agência Brasil
Clima
Madrugada registra frio de 6,5°C em Mato Grosso do Sul
Tempo amanheceu ameno e nublado em Campo Grande
Clima
Massa de ar frio prolonga clima ameno em Mato Grosso do Sul
Tempo amanheceu ameno e bastante nublado em Campo Grande
Clima
Presença de frente fria mantém temperaturas baixas em MS nesta quarta

Mais Lidas

Ambulância - Foto: Ilustrativa
Saúde
Hérnia sai do umbigo, vai para o saco escrotal e mata homem em Campo Grande
Impressora usada por oficiais de Justiça - Foto: Ilustrativa / Divulgação / TJMS
Transparência
TJMS demite oficial de Justiça por atrasos em mandados e atuação como professor
Hospital da Santa Casa de Campo Grande
Polícia
Menina de 1 ano é entubada com suspeita de estupro em Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 26/5/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 26/5/2026