Mato Grosso do Sul terá quarta-feira de sol, calor e baixa umidade do ar

O tempo deve seguir firme em Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (27), com predomínio de sol e variação de nebulosidade em grande parte do estado, segundo previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima). A tendência é de elevação gradual das temperaturas ao longo da semana.

As máximas podem atingir entre 27°C e 33°C, principalmente nas regiões pantaneira, norte, bolsão e sudoeste. Já no sul do estado, as temperaturas permanecem mais amenas, com mínimas entre 15°C e 18°C, devido à atuação de uma nova frente fria.

Apesar do tempo mais aberto, o avanço da frente fria aliado à passagem de cavados pode provocar pancadas de chuva isoladas, especialmente no extremo sul de Mato Grosso do Sul. Entre quarta-feira (27) e quinta-feira (28), a previsão indica aumento das aberturas de sol em todo o estado.

Os índices de umidade relativa do ar devem ficar baixos durante as tardes, variando entre 30% e 45%. Os ventos atuam entre os quadrantes leste e sul, com velocidades entre 30 km/h e 50 km/h, além de rajadas pontuais acima de 50 km/h.

Em Campo Grande, os termômetros devem marcar mínimas entre 18°C e 20°C e máximas entre 27°C e 29°C. Nas regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados, as máximas variam entre 24°C e 28°C.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também