Mau tempo causa atraso e cancelamento de voo no aeroporto da capital

O dia amanheceu chuvoso em Campo Grande nesta quinta-feira (4) e causou transtornos na operação do aeroporto internacional da cidade. Segundo o setor de operações do aeroporo, um voo da Azul, com destino à Curitiba, previsto para as 6h15, foi cancelado, e houve atraso no voo da Azul com destino à Campinas, que partiria as 9h55. O horário de saída foi confirmado para as 10h40. Nesta manhã, o aeroporo operou com a ajuda de instrumentos.

A situação foi normalizada a partir das 9h30, sendo que os próximos voos estão todos confirmados. O INMET (Instituto Nacional De Meteorologia) informou ontem que a frente fria provoca chuva e acentuado declínio das temperaturas nesta quinta-feira, especialmente no sul e sudoeste do estado, incluindo a capital. Já para amanhã (5), a previsão é que uma massa de ar de origem polar, fria e seca, entrará no estado, na retaguarda da frente fria, que continua seu deslocamento ao norte.

Ela continua a provocar acentuada queda nas temperaturas, e o tempo começa a ficar seco a partir do sul e sudoeste de Mato Grosso do Sul. No sábado (6), o sol aparece entre poucas nuvens e faz bastante frio - temperaturas mínimas ficam ao redor de 3°C. Está prevista geada no sul e sudeste do estado, com possibilidade de atingir a região periférica de Campo Grande.

No domingo o tempo segue seco, com sol entre poucas nuvens. Ainda ocorre geada isolada no sudeste do estado.

