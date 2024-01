Máximas continuam altas nesta terça-feira de calor em Mato Grosso do Sul

O tempo em Mato Grosso do Sul continua firme e as máximas se mantém altas nesta terça-feira (30), podendo chegar até 37°C em algumas cidades, principalmente no Pantanal e a região sul.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o tempo fica estável, com poucas mudanças ao longo do dia, mesmo com uma chance mínima de chuva.

As instabilidades ocorrem devido ao deslocamento de cavados em médios e altos níveis da atmosfera e atuação de áreas de baixa pressão atmosférica.

Os termômetros em Campo Grande marcam 24°C inicialmente e atingem 33°C durante o dia. Dourados registra mínima de 21°C e máximas de 37°C. Na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã amanhece com 21°C e tem 34°C pela tarde.

No Bolsão, Três Lagoas tem mínima de 24°C e máxima de 37°C, já Paranaíba apresenta variação entre 23°C e 36°C. Na região Norte, Camapuã e Coxim chegam aos 32°C nos horários mais quentes, com mínimas respectivas de 23°C e 24°C.

Porto Murtinho, na região Sudoeste do estado, marca 25°C inicialmente e atinge 36°C ao longo do dia. No Pantanal, Corumbá tem mínima de 25°C e máxima de 31°C, enquanto na cidade de Aquidauana a temperatura varia entre 25°C e 35°C.

