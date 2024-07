Máximas voltam a ficar altas nesta quarta após período de frio intenso em MS

Enquanto as manhãs ainda seguem frias por conta do resquício do frio intenso da última semana, Mato Grosso do Sul começa a sentir novamente a elevação das temperaturas e o calor voltará a ser mais presente com máximas ultrapassando a barreira dos 30°C em algumas regiões nesta quarta-feira (17).

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão indica tempo estável com sol e variação de nebulosidade. Essa situação meteorológica ocorre devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo seco.

São esperadas mínimas entre 13-15°C e máximas entre 24-29°C para as regiões sul, leste e sudeste. Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas entre 14-19°C e máximas entre 27-32°C.

Para as regiões norte e bolsão esperam-se mínimas entre 14-16°C e máximas entre 28-32°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 15-17°C e máximas entre 27-30°C.

Além disso, o ar volta a ficar seco e esperam-se baixos valores de umidade relativa do ar, entre 15-35%.

Os ventos estarão bem variáveis atuando entre o quadrante sul, leste e norte com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

