Média de chuvas sobe e cidades de MS correm risco de enchentes

As chuvas acumuladas em Mato Grosso do Sul desde o início do mês já alcançam volumes elevados e colocam diversas regiões em estado de atenção. O levantamento mais recente, divulgado pelo meteorologista, Natálio Abrahão, aponta média de 164,2 mm no estado, com vários municípios superando a marca esperada para novembro.

Bela Vista registra o maior índice até agora, com 204,4 mm, seguida por Ivinhema (165,4 mm), Campo Grande, nos bairros Santa Luzia (161,4 mm) e Jardim Panamá (160,4 mm) e Ponta Porã (133,8 mm). Também apresentam altos acumulados UPA Gonçalves (132,2 mm), Dourados (119,1 mm), Maracaju (105,1 mm) e Mundo Novo (92,1 mm).

Outras cidades tiveram menores volumes, como Corumbá (2,4 mm), Itaquiraí (3,4 mm) e Coxim (32,1 mm). A variação reforça a diferença entre regiões. O o oeste do Estado ainda enfrenta escassez de chuva.

Segundo o levantamento, o cenário acende um alerta para risco de enchentes nos próximos dias em Campo Grande, Sidrolândia, Bataguassu, Santa Rita do Pardo, Paranaíba e Aparecida do Taboado. A continuidade das chuvas previstas para a próxima semana pode agravar o quadro.

