Menor temperatura registrada no Estado nesta madrugada foi de 5,7°C

Pelo menos 15 cidades sul-mato-grossenses registraram temperaturas abaixo de 10°C na madrugada desta quinta-feira (12), conforme dados do observatório do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

A cidade mais fria foi Amambai, que chegou a 5,7°C. Moradores de Rio Brilhante e Maracaju também não ficaram muito atrás, com mínimas de 6,5°C e 7,4° C respectivamente. Mesmo com o sol matutino, as manhãs foram frias.

Em Campo Grande, a mínima chegou a 13°C conforme o Cemtec. As temperaturas devem entrar em elevação a partir de sábado (14), quando o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê mínima de 17° e máxima de 29°C na cidade.

