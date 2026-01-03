Menu
Menu Busca sábado, 03 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Clima

Mesmo com altas temperaturas, frente fria pode trazer chuvarada para MS no sábado

Campo Grande também tem possibilidade de chuvas mais moderadas

03 janeiro 2026 - 07h50Luiz Vinicius
Céu de Campo Grande amanheceu com poucas nuvensCéu de Campo Grande amanheceu com poucas nuvens   (Luiz Vinicius)

O primeiro final de semana do ano em Mato Grosso do Sul pode ser marcado pela passagem de uma frente fria, que auxiliará diretamente na formação nuvens carregadas, causando instabilidade, chuvas e até tempestades em várias regiões.

Essa mudança climática pode vir acompanhada de rajadas de ventos e até raios. Mesmo assim, parte do sábado, dia 3, poderá ter aberturas de sol e máximas de até 35°C em algumas cidades.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essa situação meteorológica também ocorre devido à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica, aliado a disponibilidade de umidade. São previstos acumulados de chuva mais significativos, podendo ultrapassar os 30 milímetros em 24 horas, especialmente nas regiões central, nordeste e leste do estado.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 19°C e máximas podendo chegar a 33°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 23°C e máximas de 35°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 24°C e máxima de 35°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 21°C e a máxima deve chegar a 35°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 21°C e máxima de até 31°C.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Tempo permanece instável em Mato Grosso do Sul
Clima
Primeiro 'sextou' do ano pode ter tempestades em meio a calor em MS
VÍDEO: Vai melar o churras? Primeira chuva do ano chega e tem risco de temporal na Capital
Clima
VÍDEO: Vai melar o churras? Primeira chuva do ano chega e tem risco de temporal na Capital
Sol apareceu entre nuvens na Capital
Clima
Ano Novo começa com previsão de calor de 36°C em Mato Grosso do Sul
Sol nas primeiras horas do dia em Campo Grande
Clima
Véspera de Ano-Novo terá calor e possibilidade de chuva em Mato Grosso do Sul
Tempo amanheceu nublado, mesmo com sol
Clima
Meteorologia prevê terça-feira 'típica de verão' com calor e chuva em MS
Calor segue predominante em Campo Grande
Clima
Inmet alerta para calor extremo e tempestades nos últimos dias de 2025
Céu amanheceu um pouco nublado em Campo Grande
Clima
Última semana do ano começa com calor de 38°C, com chance de chuva e ventania em MS
Último domingo do ano será de muito sol e calor em MS
Clima
Último domingo do ano será de muito sol e calor em MS
Céu aberto e com sol neste sabado
Clima
Sabadou com calor de até 40°C em Mato Grosso do Sul
Capital pode registrar até 34°C
Clima
Sexta-feira será de calor intenso e chance de chuva em MS

Mais Lidas

Momento da prisão do suspeito
Polícia
Com esposa grávida e filho em casa, homem saiu para cometer estupro por 'desejo' na Capital
Viatura do Batalhão de Choque na chegada a Cepol | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem dá tiros para o alto durante a virada do ano e é preso pelo Choque na Capital
VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Polícia
VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Corpo de Bombeiros encaminhou o homem para o hospital
Polícia
Ferido a tiros no São Jorge da Lagoa, homem não resiste e morre em hospital