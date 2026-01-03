Mesmo com altas temperaturas, frente fria pode trazer chuvarada para MS no sábado

O primeiro final de semana do ano em Mato Grosso do Sul pode ser marcado pela passagem de uma frente fria, que auxiliará diretamente na formação nuvens carregadas, causando instabilidade, chuvas e até tempestades em várias regiões.

Essa mudança climática pode vir acompanhada de rajadas de ventos e até raios. Mesmo assim, parte do sábado, dia 3, poderá ter aberturas de sol e máximas de até 35°C em algumas cidades.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essa situação meteorológica também ocorre devido à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica, aliado a disponibilidade de umidade. São previstos acumulados de chuva mais significativos, podendo ultrapassar os 30 milímetros em 24 horas, especialmente nas regiões central, nordeste e leste do estado.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 19°C e máximas podendo chegar a 33°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 23°C e máximas de 35°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 24°C e máxima de 35°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 21°C e a máxima deve chegar a 35°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 21°C e máxima de até 31°C.

