Mesmo com calor de 35°C, frente fria se aproxima e provoca chuva em regiões de MS

Enquanto a frente fria não chega de vez em Mato Grosso do Sul, algumas regiões se dividem entre receberam algumas pancadas de chuvas e ficarem no forte calor desta quarta-feira (12), mas que promete ser o último antes da mudança climática.

É esperado que temperaturas máximas se aproximem dos 35°C como na região norte, mas em outras cidades, a máxima pode vir a cair caso a chegada da chuva se confirme.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Cima do Estado), existe previsão de chuva em municípios como Corumbá, Porto Murtinho, Aquidauana, Dourados, Ponta Porã e Iguatemi. Isto se deve a chegada da nova frente fria, aliada ao intenso fluxo de calor, que favorece a formação de nuvens e chuvas.

Campo Grande tem previsão de mínima de 20°C e máxima de 31°C. Já Dourados vai chegar a 33°C, com mínima de 18°C. Na região Norte do Estado, em Coxim, a temperatura varia entre 18°C e 35°C.

Ponta Porã fica entre 19°C e 30°C. Já Corumbá na região do Pantanal terá mínima de 23°C e máxima de 32°C.

Depois da chegada desta frente fria a tendência é que a partir de quinta-feira (13) haja uma queda mais acentuada da temperatura, principalmente na região Sul do Estado.

