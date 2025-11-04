Mesmo com calor de 38°C, MS mantém alerta de chuva para essa terça-feira

O calor volta com tudo nesta terça-feira, dia 4 de novembro, em Mato Grosso do Sul, e as temperaturas máximas poderão chegar na casa dos 38°C. Porém, as chuvas intensas não estão totalmente descartadas para o decorrer do dia.

A previsão indica tempo com sol entre nuvens e possibilidade de chuva ao longo do dia, com chuvas intensas, acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento e eventual queda de granizo podendo ocorrer entre a tarde e a noite.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essas condições são típicas do período da primavera, quando a presença de ar quente e úmido favorece a formação de instabilidades atmosféricas. O cenário está associado ao intenso transporte de calor e umidade e à passagem de cavados em diferentes níveis da atmosfera, que contribuem para o desenvolvimento de nuvens de tempestade.

Estão previstas mínimas entre 20-22°C e máximas entre 29-34°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas devem variar entre 20-26°C e máxima entre 33-38°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 21-24°C e máximas entre 29-36°C. Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 21-23°C e máximas de até 34°C.

