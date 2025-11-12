Menu
Clima

Mesmo com forte calor, mudança no tempo não está descartada nesta quarta em MS

A vinda de uma frente fria oceânica pode colaborar diretamente para diminuição das temperaturas e retorno das chuvas

12 novembro 2025 - 06h50
Tempo com poucas nuvens e com sol aparecendoTempo com poucas nuvens e com sol aparecendo   (Luiz Vinicius)

A quarta-feira, dia 12 de novembro, promete ser mais um dia de calor em Mato Grosso do Sul, porém, não está descartado que pode haver mudanças no tempo a partir de hoje, com a aproximação de uma frente fria oceânica.

Conforme a previsão meteorológica, o tempo deve permanecer firme pela manhã, com períodos de sol e aumento gradual da nebulosidade ao longo do dia.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), não está descartado a mudança e as condições atmosféricas tornam-se favoráveis à ocorrência de chuvas intensas e tempestades, que podem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 20-22°C e máximas entre 23-33°C nas regiões sul, cone-sul e Grande Dourados. Nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas variam entre 23-27°C, com máximas entre 27-33°C.

Nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros registram mínimas entre 21-24°C e máximas entre 27-35°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 21-24°C e máximas entre 28-33°C.

