Clima

Mesmo com frente fria e chance de chuva, calor deve resistir em Mato Grosso do Sul

Mínimas deverão cair consideravelmente em algumas regiões, principalmente o sul do estado

06 outubro 2025 - 12h23Luiz Vinicius
Frente fria deve vir por aí   (Luiz Vinicius)

Embora o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) tenha publicado um alerta para quedas de temperaturas ao longo desta terça-feira (7) em Mato Grosso do Sul, o calor deve resistir ao máximo que o frio só deve ficar direcionado pela manhã em várias cidades, principalmente do sul do estado.

A frente fria deve 'pousar' em solo sul-mato-grossense durante a terça-feira, trazendo instabilidade no clima e declínio nas temperaturas mínimas. A queda deve ser de até 5°C comparado aos últimos dias.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), por exemplo, explica haverá aumento de nebulosidade e possibilidade de chuvas em diversas áreas. De forma pontual, as chuvas e até mesmo temporais, poderão atuar com mais frequência nos próximos dias, auxiliando nessa diminuição de temperatura.

Segundo o sistema meteorológico, Mato Grosso do Sul poderá viver as "temperaturas invertidas", onde pode fazer frio pela manhã e calor durante a tarde.

Em relação às temperaturas, já visando a terça-feira, quando a frente fria começa a atuar em Mato Grosso do Sul, haverá queda, com mínimas de 14°C e máximas de até 24°C, principalmente nas regiões sudoeste e sul do estado.

No restante do estado, esperam-se mínimas entre 20°C e máximas de até 37°C. E em Campo Grande, são previstas mínimas de 17°C e máximas de até 29°C.

