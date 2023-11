Mesmo com instabilidade, clima em MS pode ter máximas de 38°C nesta segunda

Mato Grosso do Sul passa por uma instabilidade no tempo, mas nem isso impede das temperaturas subirem em algumas localidades, como é o caso da região pantaneira que pode atingir máxima de 38°C nesta segunda-feira (30).

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) informa que há possibilidade de chuvas fracas e moderadas em diferentes regiões. Pode ter tempestades com raios e rajadas de ventos em locais isolados.

Este cenário ocorre devido intenso fluxo de fluxo de calor e umidade, aliado a uma baixa pressão atmosférica no Paraguai, que favorece a formação de nuvens e chuvas no Estado.

Nas regiões Sul e Leste do Estado as mínimas ficam entre 20°C e 23°C, com máxima de 32°C. Já na região pantaneira e sudoeste a mínima será de 23°C e máxima de até 38°C.

Já em Campo Grande a máxima chega a 33°C e mínima de 23°C.

