Mesmo com máxima de 32°C, meteorologia não descarta chuva no 'sextou' de MS

O clima deverá ficar mais estável nesta sexta-feira, dia 31 de outubro, mas a meteorologia não descarta as aparições das chuvas ao longo do dia em várias regiões de Mato Grosso do Sul.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão indica condições de tempo parcialmente nublado a nublado, com períodos de abertura de sol, em decorrência da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica.

As temperaturas ao amanhecer permanecem amenas, com mínimas entre 14-18°C, sobretudo na região centro-sul do estado. Apesar do predomínio desse sistema, não se descartam pancadas de chuva isoladas associadas à passagem de perturbações atmosféricas.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 14-16°C e máximas entre 24-27°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas devem variar entre 17-19°C e máxima entre 29-32°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 18-20°C e máximas entre 28-31°C. Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 17-19°C e máximas de até 29°C.

