Apesar da redução, risco de queimadas no Pantanal permanece "extremo"

Mato Grosso do Sul tem registrado uma redução significativa nas queimadas em 2025, se comparado ao mesmo período do ano anterior, com 79,6% menos área queimada no Cerrado e 98,0% no Pantanal, Segundo dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (CEMTEC).

No entanto, as condições climáticas atuais, com altas temperaturas e tempo seco, elevam o risco de incêndios na área pantaneira, sendo classificado como "extremo" entre 16 e 21 de setembro.

Embora as ações de prevenção e combate tenham gerado bons resultados, com a área queimada no Cerrado caindo de 194.390 hectares em 2024 para 39.620 hectares em 2025, o clima favorável à propagação do fogo ainda é uma preocupação.

No Pantanal a redução é mais significativa, a área queimada caiu de 1.542.618 hectares para 30.198 hectares, somando 98% de diferença positiva. Mas quando trazemos para a atual realidade com máximas de até 40ºC e baixa umidade, a preocupação muda, pois o cenário favorece o risco de incêndios.

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul continua em alerta, já foram mais de 880 bombeiros mobilizados em todo o estado para combater os focos de incêndio e evitar a propagação do fogo.

As Unidades de Conservação e outras áreas de preservação seguem sendo monitoradas de perto desde janeiro desse ano.

Pantanal em alerta

Entre quarta-feira (17) e domingo (21), a previsão para a região pantaneira de Mato Grosso do Sul indica sol com variação de nebulosidade. As temperaturas mínimas devem variar entre 27°C e 29°C, enquanto as máximas ficam entre 34°C e 40°C.

Os ventos estarão predominantemente do quadrante norte. Com o tempo seco e a umidade relativa do ar entre 10% e 30%, essas condições favorecem a ocorrência de incêndios florestais. Por conta disso, o risco de fogo no Pantanal MS é classificado como "extremo" durante este período.

O trabalho contínuo de prevenção e combate será crucial para proteger o meio ambiente e garantir a segurança da população em Mato Grosso do Sul.

A previsão ainda alerta a probabilidade de fogo para o trimestre Setembro-Outubro-Novembro de 2025, no mapa abaixo é possível obervar que a maior parte encontra-se no nível de alerta de Atenção.

