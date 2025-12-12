Mesmo com risco de chuva, MS pode ter máxima de até 35°C nesta sexta-feira

A meteorologia segue indicando chuva para Mato Grosso do Sul e não é diferente nesta sexta-feira, dia 12. Porém, por outro lado, enquanto a previsão não se confirma, a máxima prevista para algumas regiões podem chegar a 35°C.

A previsão indica tempo instável no estado e o intenso transporte de calor e umidade, aliado a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica favorece a formação de chuva com acumulados.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), pontualmente, podem ocorrer chuvas intensas e tempestades, que podem vir acompanhadas de raios e fortes rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 21°C e máximas podendo chegar a 30°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 24°C e máximas de 35°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 22°C e máxima de 32°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 22°C e a máxima deve chegar a 32°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 23°C e máxima de até 29°C.

