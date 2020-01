Mesmo com sol, Inmet divulga aviso de chuvas intensas

Saiba Mais Clima Pode chover forte à tarde na capital, segundo Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), prevê temperaturas elevadas com pancadas de chuvas neste sábado (4), nas regiões leste e nordeste do Mato Grosso do Sul.

Em Campo Grande, tempo será parcialmente nublado com possibilidade de chuvas isoladas à tarde, e rajadas de vento fraco. A temperatura máxima na capital pode chegar a 30°C e a mínima fica em 21°C na cidade.

Para o Estado, diminui a convergência de ventos úmidos no oeste e sudoeste, onde o sol predomina forte, mas pode chover, sobretudo no leste e nordeste e centro-norte no período vespertino.

O Inmet divulgou aviso meteorológico de perigo potencial devido à chuvas intensas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetro por dia, e ventos de 40-60 km/h, que podem afetar os municípios de Anaurilândia, Aparecida do Taboado, Chapadão do Sul, Pedro Gomes, entre outros das regiões sul e sudoeste sul-mato-grossense, e centro-norte do EStado.

