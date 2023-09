Meteorologia ainda mantém alerta para tempestade em MS nesta segunda

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) ainda mantém ativa a possibilidade para tempestade nesta segunda-feira (4) em boa parte de Mato Grosso do Sul.

O alerta, emitido ainda no domingo (3), finaliza somente às 18h. Dessa forma, existe chance de chuvarada que podem atingir 50 milímetros ao final do dia e também a presença de ventos intensos de até 60 km/h.

Porém, as altas temperaturas continuam vigentes. É esperado que, mesmo com a chegada da chuva, os termômetros possam atingir até 38°C.

Na região Sul a previsão é de mínima de 15°C e 17°C, tendo máxima de 31°C. Já no Norte do Estado a temperatura pode chegar a 38°C, com mínimas de 24°C e 26°C. Para Campo Grande a máxima fica em 34°C e mínima de 21°C.

Os ventos seguem de 40 a 60 km por hora. Pontualmente pode ultrapassar esta velocidade. No meio da semana (quarta e quinta) o cenário será semelhante, com tempo instável e chuvas espalhadas pelo Estado

