Meteorologia alerta para possíveis tempestades neste fim de semana em MS

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um novo comunicado neste sábado (2) alertando sobre a possibilidade de tempestades acontecerem no final do dia e durante a madrugada de domingo (3). A instabilidade do clima é em decorrência de uma frente que chega ao Estado no domingo trazendo chuvas, ventos e queda de granizo.

No alerta, o sistema meteorológico aponta que as chuvas podem chegar até 50 milímetros ao final do dia, tendo ventos intensos de até 60 km/h e queda de granizado, acompanhada também de baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Em relação às cidades, Campo Grande e outras 62 municípios foram inseridos no alerta que fazem parte da região sul, leste, sudoeste, pantaneira e centro-norte.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) já havia alertado sobre a chegada da frente fria que deve trazer mudança climática para Mato Grosso do Sul e ajudando a diminuir o forte calor.

No entanto, a chegada do fenômeno não deve ter quedas significativas de temperatura, apenas a região sul deve ser a mais afetada, mas permanecendo com mínima na casa dos 14°C.

