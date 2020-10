Meteorologia alerta para risco de tempestades no MS nesta segunda

Sarah Chaves, com informações da assessoria

As áreas de instabilidade aumentam e pode chover em Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (19), indica meteorologia, a há possibilidade de tempestades em alguns pontos do Estado, incluindo a capital.

O dia será de céu parcialmente nublado passando a nublado a encoberto com possibilidade para pancadas de chuvas em todas as regiões. Haverá um aumento na umidade relativa do ar, e a variação está estimada entre 85% a 50% ao longo do dia.

Para a Capital a temperatura mínima pode chegar a 22°C e a máxima é de 32°C é esperada. No Mato Grosso do Sul as temperaturas variam de 20°C a 35°C.

O Cemtec alerta que a semana começa com risco de evento adverso que pode ocorrer de forma local a depender das condições atmosféricas locais, promovendo chuvas intensas, raios, ventos fortes e granizo.

As regiões do pantanal, centro-norte e leste terão as temperaturas mais elevadas nesta segunda. Veja o mapa.

