Meteorologia aponta calor de 47°C para Campo Grande em outubro

Anunciado por meteorologistas ainda no final de setembro, a onda de calor que deu uma trégua mas que deve voltar agora em outubro já começa a disparar a previsão dos termômetros em Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, a partir de domingo (8), temperaturas começam a passar os 40°C de acordo com o ClimaTempo.

Conforme o já informado pelo JD1 Notícias, o meteorologista Natálio Abrão já havia adiantado esta previsão. “Parece que essas temperaturas são o limite das temperaturas máximas, mas acreditem, o pior está por vir”, disse à reportagem no dia 26 de setembro.

Ainda conforme o ClimaTempo, no fim de semana seguinte, sábado (14/10) e domingo (15/10), a máxima pode chegar a 45°C com possibilidade de chuva, um "banho maria" para os campo-grandenses.

Dia 16 de outubro deve ser o dia mais quente até o momento, com previsão de mínima de 30°C e máxima de 47°C.

Veja:

O meteorologista do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) Vinicius Sperling completou a previsão dizendo que além do calor, não são descartadas as possibilidades de tempestades severas no mês.“Historicamente outubro é o mês com maior registro de tempestades severas em Mato Grosso do Sul, com ocorrência de tempestades acompanhadas de raios, granizo e rajadas de vento”, detalhou.

Caso o calorão seja cruel, é preciso se manter em lugares frescos e se manter hidratado. Evitar exposição solar prolongada entre às 9h e às 16h, entre outros.

Se necessário, ligue para a Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também