Meteorologia: chuva a qualquer momento

Após a queda de temperatura registrada no sábado (18), a expectativa é de que hoje chova em diversas regiões do Estado, segundo o Centro de Monitoramento de Tempo e Clima (Cemtec-MS)

Em Campo Grande, há previsão de chuva e a temperatura máxima não deve passar dos 29°C e a mínima fica por volta da casa dos 21°C, com ventos fracos e a umidade relativa do ar vária entre 45% a 80%.

Neblina em todas as regiões do Estado, com expectativa para pancadas de chuva nas regiões pantaneira, central, norte e bolsão. As temperaturas em MS poderão variar entre os 15 °C a 35 °C.

As cidades em que há maior possibilidade de chuva são: Corumbá, Miranda, Aquidauana, Campo Grande, Coxim, Chapadão do Sul, Paranaíba, Água Clara, Três Lagoas e Bataguassu.





