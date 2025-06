Meteorologia emite alerta de 'perigo' para queda de temperatura em MS

Mato Grosso do Sul entrou em rota de alerta para a potencial queda das temperaturas, provocadas pela atuação de uma frente e de uma massa de ar frio, que começará nesta segunda-feira (23).

O comunicado foi emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), que indica o declínio maior que 5°C, considerado um risco à saúde da população. Assim, o alerta é classificado em 'perigo' na escala de grau de severidade.

Essa onda de frio não atingirá apenas o estado sul-mato-grossense, mas se estende aos estados de Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e parte de Goiás e Minas Gerais.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essa presença da frente fria, associada ao avanço de uma massa de ar frio provocará a queda acentuada das temperaturas entre 4°C e 6°C inicialmente.

Ocorrerá também o fenômeno chamado "mínima invertida", quando as temperaturas diminuem ao longo do dia, ou seja, as mínimas começam baixa, sobem com o passar das horas no período da tarde e voltam a cair no período da noite.

Na terça-feira (24), por exemplo, é esperado que as mínimas amanheçam na casa dos 0°C com possibilidade de geadas na região sul do estado.

