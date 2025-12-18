Meteorologia prevê altas temperaturas e instabilidade em MS antes do Natal

De acordo com dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (CEMTEC), a previsão do tempo para o período que antecede o Natal indica calor e possibilidade de temporais em diversas regiões do Estado. Entre quinta-feira (18) e terça-feira (23), o cenário será de sol com variação de nebulosidade, embora não esteja descartada a ocorrência de chuvas intensas em pontos isolados.

Segundo o monitoramento, há previsão de tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, especialmente entre sexta-feira e domingo, quando as instabilidades atmosféricas tendem a se intensificar. As temperaturas permanecem elevadas, com mínimas variando entre 22°C e 26°C e máximas entre 31°C e 35°C. Os ventos devem soprar predominantemente do quadrante norte, aumentando a sensação de calor em parte do Estado.

Apesar das altas temperaturas, o risco de incêndios florestais no Pantanal segue baixo no período. Entre os dias 17 e 21 de dezembro de 2025, a classificação de perigo de fogo é considerada reduzida, em função das chuvas e tempestades registradas nos últimos dias e da previsão de continuidade das precipitações.

