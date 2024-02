Meteorologia prevê misto de sol e chuva para a quinta-feira em MS

A meteorologia prevê a instabilidade no clima de Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (15), podendo ter sol em determinado período do dia, mas também tendo a possibilidade de chuva com o passar das horas em algumas regiões.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as instabilidades ocorrem devido a combinação de calor e convergência de umidade em médios e altos níveis.

As chuvas devem ocorrer principalmente nas regiões Nordeste e Leste do estado.

Em Campo Grande, os termômetros marcam 24°C inicialmente e atingem 30°C ao longo do dia. Dourados tem mínima de 23°C e máxima de 33°C. Na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã apresenta variação entre 21°C e 29°C. Em Anaurilândia, no Leste, a mínima é de 24°C e a máxima de 31°C.

Na região do Bolsão, Paranaíba e Três Lagoas registram temperaturas semelhantes, com valores entre 24°C e 33°C. Coxim, no Norte do estado, tem mínima de 24°C e máxima de 34°C.

Corumbá, no Pantanal, amanhece com 26°C e marca 33°C no período da tarde; Aquidauana, na mesma região, tem mínima de 24°C e máxima de 32°C. Na região Sudoeste, Porto Murtinho tem mínima de 24°C e atinge 33°C nos horários mais quentes do dia.

