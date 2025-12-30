Menu
Meteorologia prevê terça-feira 'típica de verão' com calor e chuva em MS

As manhãs devem iniciar com sol e a tarde e ao longo da noite o tempo muda com chuvarada

30 dezembro 2025 - 07h10Luiz Vinicius
Tempo amanheceu nublado, mesmo com sol Tempo amanheceu nublado, mesmo com sol   (Luiz Vinicius)

O clima para essa terça-feira, dia 30, será bem 'típico de verão', com previsão de calor em grande parte de Mato Grosso do Sul, mas contando com ocorrências de pancadas de chuva para amenizar justamente as altas temperaturas.

As manhãs devem iniciar com sol e variação de nebulosidade. A partir da tarde e ao longo da noite, aumentam as condições para a ocorrência de pancadas de chuva, favorecidas pelo aquecimento diurno e pela alta umidade.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essa situação climática acontece devido à atuação de áreas de baixa pressão
atmosférica, podendo auxiliar na formação de nuvens carregadas para chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 21°C e máximas podendo chegar a 32°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 23°C e máximas de 36°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 23°C e máxima de 36°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 25°C e a máxima deve chegar a 36°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 22°C e máxima de até 31°C.

