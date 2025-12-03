Meteorologia reforça instabilidade e mantém expectativa de chuvas para MS

A meteorologia reforçou a instabilidade no tempo para essa quarta-feira, dia 3, em Mato Grosso do Sul e mantém alta as expectativas para chuvas em basicamente todo o estado.

O dia começa com sol e variação de nebulosidade, porém ao longo do período ocorre aumento gradual de nuvens, favorecendo a formação de áreas de chuva em várias regiões do estado.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica, associada à passagem de cavados e à influência de uma frente fria oceânica, cria ambiente favorável para a ocorrência de tempestades, que podem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Em relação as temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 20°C e máximas podendo chegar a 33°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 23°C e máximas de 35°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 21°C e máxima de 32°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 23°C e a máxima deve chegar a 32°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 22°C e máxima de até 31°C.

