Ministério cria o ImpactaClima para monitorar mudança climática no país

O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) criou o projeto ImpactaClima, que visa organizar o monitoramento das mudanças climáticas e de seus efeitos no território brasileiro.

A plataforma vai reunir e consolidar informações produzidas sobre o assunto por diferentes instituições de pesquisa, articulando os dados das instituições de pesquisa e integrando essas informações, para estabelecer um quadro mais amplo da evolução das mudanças climáticas no país.

Até março deste ano, os dados sobre clima, temperatura, atividades econômicas e características da população poderão ser acessados no portal do próprio ministério.

Inicialmente, ficarão disponíveis informações sobre o semiárido brasileiro, que abrange os estados do Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.

O ImpactaBrasil também vai subsidiar gestores públicos e contribuir para a elaboração de políticas públicas que visem mitigar causas e os efeitos indesejados.

O projeto será coordenado por um comitê dos representantes do ministério, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, além de integrantes convidados de outros órgãos, como ministérios do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Regional.

