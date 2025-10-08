Menu
Molhou o feriado: Tempestade intensa deve chegar em MS

São esperadas rajadas de vento acima de 60 km/h, descargas elétricas, granizo e chuvas volumosas

08 outubro 2025 - 20h51Sarah Chaves    atualizado em 08/10/2025 às 20h53
Uma brusca mudança no tempo deve marcar o feriado de 12 de outubro, data em que é celebrado o Dia de Nossa Senhora Aparecida, um dia após o aniversário da divisão do Mato Grosso do Sul. A formação de um ciclone entre a Argentina, o Uruguai e o Rio Grande do Sul vai impulsionar o avanço de uma frente fria sobre o Centro-Oeste, ocasionando tempestades severas que devem atingir o Estado.

De acordo com observação do meteorologista Natalio Abrahão, pesquisador da Universidade Anhanguera – Uniderp, uma enorme quantidade de vapor d’água será transportada em direção ao sistema por meio de um rio atmosférico, fenômeno que intensifica a instabilidade e favorece a formação de nuvens carregadas.

As tempestades no domingo (12) devem atingir principalmente a faixa oeste e sul de Mato Grosso do Sul, com potencial para rajadas de vento acima de 60 km/h, descargas elétricas, granizo e chuvas volumosas.

O avanço da frente fria deve levar as instabilidades em direção ao norte do Paraná e ao interior de São Paulo durante a segunda-feira (13), afetando ainda uma faixa entre Cáceres (MT) e a Capital sul-mato-grossense.

Orientação 

A orientação da Defesa Civil é que a população evite áreas abertas, não se abrigue debaixo de árvores, desligue aparelhos elétricos e retire eletrônicos da tomada.

Em caso de ventos fortes, recomenda-se não se aproximar de janelas e objetos metálicos e buscar abrigo seguro até o fim da tempestade. Para contatar a Defesa Civil em Campo Grande, ligue para o número 199 ou 156.

