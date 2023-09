MS bate recorde de temperatura no ano e município registra 40,4°C

Com o calor dos últimos dias em Mato Grosso do Sul, que atingiu principalmente cidades da região Norte, Bolsão e Sudoeste, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (CEMTEC), divulgou a temperatura máxima atingida por um município na segunda-feira (11).



O município de Pedro Gomes bateu o recorde de temperatura máxima observada no ano de 2023, onde registrou 40,4 °C na estação meteorológica, conforme a Cemtec.

O segundo município mais quente foi Porto Murtinho com 39,6°C, seguido por Três Lagoas que registrou 38,7°C. Enquanto isso Campo Grande marcou 35,2°C

Ainda de acordo com a previsão meteorológica, Mato Grosso do Sul pode viver dias instáveis a partir desta terça-feira (12). Mesmo com o calor intenso previsto para hoje, existe a possibilidade de mudança climática ao longo da madrugada, causada por uma frente fria.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o tempo fica instável, com probabilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada e, localmente, podem ocorrer tempestades com raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

