MS deve registrar 40°C nesta quinta

O tempo segue firme em Mato Grosso do Sul. O destaque desta quinta-feira (27) vai para as elevadas temperaturas que devem atingir o Estado, especialmente nas cidades da região pantaneira.

Estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) para o dia é de céu claro a parcialmente nublado em todas as regiões. Não há expectativa de chuva.

A meteorologia indica que as temperaturas podem chegar aos 40°C nesta quinta. A mínima prevista para o Estado é de 13°C. Campo Grande também terá dia ensolarado com variação estimada em 21°C a 35°C.

As condições de tempo contribuem para que a umidade do ar fique baixa durante à tarde. Os índices poderão variar entre 85% a 15%, considerado estado de alerta pela Organização Mundial de Saúde (OMS). A recomendação é ingerir bastante água, umidificar ambientes, evitar aglomerações e exposição direta ao sol, além de usar soro fisiológico nos olhos e narinas.

