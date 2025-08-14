MS encara mais um dia seco e de baixa umidade nesta quinta-feira

Mato Grosso do Sul segue tendo dificuldades em relação à questão climática. Após um período de frio, os dias têm sido de extrema secura e contraste térmico, já que as manhãs e noites seguem frias, enquanto a tarde o calor aparece com intensidade.

Nesta quinta-feira (14) não será diferente. A tendência é que a umidade relativa do ar esteja em níveis abaixo dos padrões considerados normais, enquanto os termômetros sobem consideravelmente durante a tarde.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão inicial é de tempo estável, com predomínio do sol e poucas nuvens. Diante disso, haverá diferença entre as temperaturas.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 4-10°C e máximas entre 22-27°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Pontualmente podem ocorrer valores abaixo dos 4°C, o que pode favorecer a ocorrência de geada. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 6-16°C e as máximas entre 25-30°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 4-10°C e máximas entre 23-31°C. Em Campo Grande são previstas mínimas entre 5-12°C e máximas entre 24-28°C.

