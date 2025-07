MS enfrenta mais um dia de tempo seco e calor de 33°C nesta quinta

Mato Grosso do Sul segue passando por dias de estiagem e um calor persistente. Nesta quinta-feira (24), a situação não será diferente e a umidade relativa do ar seguida em níveis considerados abaixo do normal.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão indica a manutenção de tempo firme na maior parte de Mato Grosso do Sul, com predomínio de céu claro a parcialmente nublado, sob influência de um sistema de alta pressão atmosférica que inibe a formação de nuvens e a ocorrência de precipitação.

O sistema meteorológico aponta para uma aproximação de uma frente fria no extremo sul do estado, onde poderá ocorrer chuvas de níveis fracos a moderados.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 15-18°C e máximas entre 27-31°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 17-22°C e as máximas entre 33-35°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 14-17°C e máximas entre 31-34°C. Em Campo Grande são previstas mínimas entre 19-21°C e máximas entre 31-33°C.

