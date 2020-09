MS mantém baixa umidade do ar e temperaturas elevadas nesta sexta

Temperaturas seguem elevadas em Mato Grosso do Sul nesta sexta feira (4), a umidade do ar continua baixa em todas as regiões do Estado, e com isso não devemos de deixar tomarmos água para mantermos hidratados. A variação estimada é entre 15% a 70% ao longo dia.

Não há previsão de chuvas , céu claro a parcialmente nublado em todas as regiões a amplitude térmica poderá variar entre 16ºC a 40ºC. Já em Campo Grande a mínima é de 24º e a máxima chega a 37ºC.

Para o fim de semana sol em todas as regiões do Estado vai continuar quente, a mínima é 23ºC e máxima podendo chegar a 36ºC.

