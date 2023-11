MS marcou ontem a onda de calor mais quente de 2023

Com temperaturas esperadas entre 40 e 44°C e baixos valores de umidade relativa do ar, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), divulgou a situação dos municípios nas últimas 24h analisadas.



Porto Murtinho, na região Sudoeste, teve o maior valor de temperatura na quinta-feira (16), marcando 43,4°C, conforme o Cemtec, esse valor se se repete por 2 horas seguidas. "Portanto, configura-se a onda de calor mais intensa de 2023 no estado até o momento", divulgou a instituição.



Aquidauana foi a segunda cidade mais quente como máxima de 41°C e mínima de 31°. Nhumirim – Nhecolandia marcou 41,2°C e Coxim chegou a 40,9 e mínima de 24,8°C.



As cidades menos quentes foram Costa Rica e Chapadão do Sul, ambas tiveram temperatura máxima de 35,4°C

Campo Grande chegou a registrar 37,7°C, e todas as cidades de Mato Grosso do Sul, exceto Itaporã e Iguatemi, tiveram umidade relativa do ar menor que 33%, nível preocupante para a saúde



